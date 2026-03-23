Haberler

Muğla'da bayram tatilinde 160 binden fazla araç giriş ve çıkışı oldu

Muğla'da bayram tatilinde 160 binden fazla araç giriş ve çıkışı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı tatili boyunca Muğla'ya 160 binden fazla araç giriş çıkışı gerçekleşti. 19-22 Mart tarihleri arasında kentte özellikle Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye güzergahlarında yoğun trafik gözlemlendi.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların rotası her yıl olduğu gibi yine Muğla oldu. 19 Mart 2026 Arife günü başlayan ve bayramın son günü olan 22 Mart'a kadar devam eden süreçte, 160 binden fazla araç giriş ve çıkışı olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Muğla, Ramazan Bayramı boyunca yerli turistlerin akınına uğradı. Güvenlik güçleri ve trafik ekiplerinin denetimlerini en üst seviyeye çıkardığı 4 günlük süreçte, kente giren ve çıkan araç sayıları netleşti.

Elde edilen bilgilere göre; 19.03.2026 ile 22.03.2026 tarihleri arasında Muğla il sınırlarından toplamda 77 bin 101 araç giriş yaptı. Tatilin sona ermesi ve dönüş yolculuğunun başlamasıyla birlikte çıkış yönündeki yoğunluk daha fazla hissedildi. Aynı tarihler arasında kentten ayrılan araç sayısı ise 83 bin 777 olarak kayıtlara geçti. Tatil süresince özellikle Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye güzergahlarında trafik yoğunluğu gözlenirken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaşımın aksamaması için 24 saat esasına göre görev yaptı. Yetkililer, büyük bir olumsuzluk yaşanmadan tatil sürecinin tamamlandığını belirterek sürücülere trafik kurallarına uydukları için teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

