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Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi

Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi Haber Videosunu İzle
Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldıktan sonra görevine dönmeyen ve istifa ettiği öğrenilen imamın kaldığı konutun "çöp ev" haline geldiği belirlendi. Menteşe Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışması başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 11 yıldır Derinkuyu Mahallesi Camisi'nde görev yaptığı öğrenilen imam M.Ö, Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldı. Görevine dönmeyen imamın daha sonra istifa ettiği öğrenildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOK ETTİ

Aradan geçen sürede caminin yanında bulunan imam evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, odaların çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti. Evde bozulmuş gıda maddeleri, yiyecek ve içecek ambalajları ile çok sayıda kullanılmayan eşyanın biriktiğini gördü.

KAPSAMLI TEMİZLİK BAŞLATILDI

İhbarın ardından Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde kapsamlı temizlik başlattı. 

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Temizlik Ímamdan değil Îmandan gelir...

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Temizlik imandandi. bu Adama iman gelmeden mi imam olmus

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