Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 11 yıldır Derinkuyu Mahallesi Camisi'nde görev yaptığı öğrenilen imam M.Ö, Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldı. Görevine dönmeyen imamın daha sonra istifa ettiği öğrenildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOK ETTİ

Aradan geçen sürede caminin yanında bulunan imam evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, odaların çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti. Evde bozulmuş gıda maddeleri, yiyecek ve içecek ambalajları ile çok sayıda kullanılmayan eşyanın biriktiğini gördü.

KAPSAMLI TEMİZLİK BAŞLATILDI

İhbarın ardından Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde kapsamlı temizlik başlattı.

Kaynak: ANKA