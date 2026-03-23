Hakkari'de AK Parti teşkilatınca bayramlaşma programı düzenlendi
AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenledi. İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda İl Başkanı Zeydin Kaya, partililerin bayramını kutladı.
Ramazan ayında yürütülen çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kaya, Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Programa, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ile partililer katıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş