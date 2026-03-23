Bakırköy Adliyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

BAKIRKÖY Adliyesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Adliye personelinin katıldığı programda protokol üyeleri, hakim ve savcılarla tek tek bayramlaştı.

Bakırköy Adliyesi Atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. Program kapsamında Başsavcı Barış Duman ile Komisyon Başkanı Arif Tırıl, törene katılanlarla tek tek bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği programda katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Bayramlaşma töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

