Bayramda 87 bin araç, 323 bin yolcu gümrükten geçti

Ramazan Bayramı döneminde, Türkiye'nin gümrük kapılarından 87 bin 97 araç ve 322 bin 979 yolcu giriş-çıkışı gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatilinde sınır kapılarında giriş-çıkış yapmak isteyenlerin işlemlerinin, hızlı ve konforlu şekilde tamamlanması için gümrük personeli ile yoğun mesai yapıldı.

Sınır kapılarından, 20-22 Mart tarihlerinde 46 bin 447 araç, 161 bin 208 yolcu ülkeye giriş yaparken, 40 bin 650 araç ve 161 bin 771 yolcu ülkeden çıktı.

Böylece, söz konusu dönemde, 87 bin 97 araç ve 322 bin 979 yolcu giriş-çıkışı meydana geldi.

En fazla yoğunluk Kapıkule'de görüldü

Türkiye'nin en büyük kara ve demir yolu sınır kapısı olan Kapıkule, 74 bin 891 yolcu, 28 bin 104 araç giriş-çıkışıyla bu dönemde yoğunluğun en fazla yaşandığı gümrük noktası oldu.

Kapıkule'den tatil döneminde 41 bin 780 yolcu, 15 bin 36 araç girişinin yanında, 33 bin 111 yolcu, 13 bin 68 araç çıkışı gerçekleşti.

Yolcu yoğunluğu bakımından Kapıkule Gümrük Kapısı'nı, 28 bin 620 yolcu girişi, 30 bin 198 yolcu çıkışıyla Sarp Sınır Kapısı takip etti.

Hava ve deniz limanları

Tatil boyunca, havalimanlarından 1 milyon 182 bin 726, deniz limanlarından ise 27 bin 857 yolcu giriş-çıkışı meydana geldi.

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü bölgesine, bayram tatili sürecinde 1991 uçak inerken, 355 bin 943 yolcu girişi gerçekleşti. Söz konusu dönemde, 2 bin 15 uçak kalkarken, 316 bin 515 yolcu çıkış yaptı.

En yoğun ikinci havalimanı, 280 bin 969 yolcu giriş-çıkışı ve 1721 uçak iniş-kalkışı ile Sabiha Gökçen Havalimanı oldu.

Öte yandan Çeşme Limanı, 6 bin 905 yolcu giriş-çıkışı ile bayram sürecinde yoğunluğun en fazla yaşandığı liman olarak kayıtlara geçti.

Tatilde yaklaşık 149 milyon liralık kaçak eşya yakalandı

Bayram tatili süresince toplam 21 olayda, 149 milyon 368 bin 745 lira değerinde kaçak eşya, gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, teknolojiden de yararlanarak, kaçakçılıkla mücadelede çeşitli yöntemler geliştirdi. AR-GE çalışmaları sonucu, Varış Öncesi Yolcu Analiz Sistemi (VÖY), İstihbarat Bilgi Sistemi (İBS) ve MUHAFIZ gibi programlarla, riskli eşyalar ülkeye gelmeden tespit edilirken, bu durum gümrük kapılarında işlem hacmini ve hızını artırdı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen yerli ve milli Yarı Sabit Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri'nin (MİLTAR), işlem hacmi yoğun gümrük sahalarına kurulumları tamamlandı ve böylece gümrük işlemleri daha fazla hız kazandı.