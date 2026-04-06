Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada yaralanan anne de 18 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, Ramazan Bayramı tatili için kente gelen bir ailenin üç üyesi yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne de 18 gün sonra hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı, Ramazan Bayramı tatili için kente gelen baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada yaralanan anne Pelin Cingitaş da 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan Nevşehir'e gelen Mehmet Gültekin Cingitaş (36) idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil ile Yasin Çiğdem yönetimindeki 50 LF 858 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücü Cingitaş ile oğlu Aras Cingitaş'ın (9) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gültekin Cingitaş'ın diğer oğlu Kayra Cingitaş (15) da kurtarılamadı.

Kazada eşi ve 2 oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan Pelin Cingitaş, tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cingitaş'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

