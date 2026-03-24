43 ilin geçiş noktasının bayram bilançosu belli oldu: 1 milyon 274 bin araç geçti, ölümlü kaza yaşanmadı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'den Ramazan Bayramı süresince 1 milyon 274 bin 566 araç geçiş yaptı. Yoğun trafiğe rağmen kentte ölümlü trafik kazası yaşanmadı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı süresince yoğun trafik akışı yaşandı. Emniyet verilerine göre, 13-22 Mart tarihleri arasında kentten 1 milyon 274 bin 566 araç geçiş yaptı. Kent genelinde 154 noktada kurulu 535 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla trafik 7 gün 24 saat esasına göre izlenirken, denetimler kapsamında 8 bin 275 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden bin 473 araca cezai işlem uygulandı, 109 araç trafikten men edildi.

Polis ve jandarma ekipleri bayram boyunca sahadaki denetimlerini artırdı. Yoğunluğa rağmen ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 35 yaralamalı ve 52 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı