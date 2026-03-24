Haberler

43 ilin geçiş noktasının bayram bilançosu belli oldu: 1 milyon 274 bin araç geçti, ölümlü kaza yaşanmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale, ulaşımdaki 'kilit kavşak' konumuyla Ramazan Bayramı süresince 1 milyon 274 bin 566 araç geçişine ev sahipliği yaptı. Yoğun trafik akışına rağmen ölümlü kaza yaşanmadı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'den Ramazan Bayramı süresince 1 milyon 274 bin 566 araç geçiş yaptı. Yoğun trafiğe rağmen kentte ölümlü trafik kazası yaşanmadı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı süresince yoğun trafik akışı yaşandı. Emniyet verilerine göre, 13-22 Mart tarihleri arasında kentten 1 milyon 274 bin 566 araç geçiş yaptı. Kent genelinde 154 noktada kurulu 535 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla trafik 7 gün 24 saat esasına göre izlenirken, denetimler kapsamında 8 bin 275 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden bin 473 araca cezai işlem uygulandı, 109 araç trafikten men edildi.

Polis ve jandarma ekipleri bayram boyunca sahadaki denetimlerini artırdı. Yoğunluğa rağmen ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 35 yaralamalı ve 52 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık