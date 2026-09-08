RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ 2027: Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor, kaç gün tatil?

2027 yılında Ramazan Bayramı’nın hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor, kaç gün tatil? Detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI 2027 TAKVİMİ

2027 yılı Ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi 8 Mart 2027 Pazartesi günü olacak. Ardından Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Diyanet’in 2027 dini günler takviminde de bu tarihler yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2027 yılında Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler listesinde Ramazan Bayramı 1, 2 ve 3. günleri sırasıyla 9, 10 ve 11 Mart 2027 olarak gösteriliyor.

Ramazan ayının başlangıcı ise 8 Şubat 2027 Pazartesi olarak takvimde yer alıyor. Ramazan ayının 29. günü olan 8 Mart 2027 Pazartesi günü aynı zamanda bayram arefesi olacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHE DENK GELİYOR, KAÇ GÜN TATİL?

2027 Ramazan Bayramı 9-11 Mart 2027 tarihleri arasında üç gün sürecek. Bayram öncesindeki arefe günü ise 8 Mart Pazartesi olacak.

Verilen takvime göre Ramazan Bayramı tatili, 8 Mart Pazartesi günündeki yarım günlük arefe tatiliyle başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Böylece arefe günüyle birlikte resmi tatil süresi 3,5 gün olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2027 dini günler takviminde bayramın günleri 9 Mart Salı, 10 Mart Çarşamba ve 11 Mart Perşembe olarak belirtiliyor.

2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe: 8 Mart 2027 Pazartesi

1. gün: 9 Mart 2027 Salı

2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe

Tatil süresi: Arefe yarım günüyle birlikte 3,5 gün

Bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2027 dini günler takvimindeki bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.