Bayburt'ta Şehit ve Gazi Ailelerine Bayram Ziyareti

Bayburt'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. Bayram kapsamında Özel Harekat Polisi Şehit Serkan Saka'nın ailesi ile Pençe-Kilit Harekatı gazisi Cengizhan Güleç ve ailesiyle bir araya gelinerek, bayramları kutlandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile eşi Meltem Eldivan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerde aile fertleriyle bir süre sohbet edildi. Şehit Serkan Saka'nın ailesiyle bayramlaşan Vali Eldivan, aziz şehidin hatırasını rahmet ve minnetle andı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda gazi olan Cengizhan Güleç ve ailesini de ziyaret eden Vali Eldivan, ailenin bayramını kutladı. Vali Eldivan, şehit ve gazilerin fedakarlığının daima minnet ve şükranla hatırlanacağını belirtti. - BAYBURT

