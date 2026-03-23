Haberler

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda kesintisiz sağlık hizmeti verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı boyunca 22 kamu sağlık tesisi ve 112 Acil Sağlık hizmetleri ile toplam 5 bin 310 sağlık personeli görev yaptı. İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, sağlık hizmetlerinin büyük bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların bayram boyunca sağlık hizmetlerine erişimi sağlandı.

İl genelinde 22 kamu sağlık tesisinde, 4 bin 653 personel görev yaptı, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde ise 73 ekip ve 657 çalışan sahada yer aldı.

5 bin 310 sağlık personeli bayram süresince görev aldı.

Hastaneler ve acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm birimlerde çalışmalar, bayram dönemine özel hazırlanan planlama doğrultusunda sürdürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, bayram süresince sağlık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Asiltürk, "Ramazan Bayramı süresince ilimiz genelinde sağlık hizmetlerimizi büyük bir koordinasyon içerisinde sürdürdük. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak, bizim öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu süreçte 22 kamu sağlık tesisimizde ve 112 Acil Sağlık hizmetlerimizde görev yapan tüm personelimiz özveriyle görev yaptı. Bayram boyunca fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

