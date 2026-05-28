Haberler

Akıma kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra'nın ölümünden 2 gün önce söylediği kurban hayalini gözü yaşlı annesi gerçekleştirdi

Akıma kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra'nın ölümünden 2 gün önce söylediği kurban hayalini gözü yaşlı annesi gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün vefatından 2 gün önce annesine söylediği 'kurban kesmek istiyorum' hayali, ailesi tarafından yerine getirildi. Anne Serap Karagön, oğlu adına koyun kestirip kına yakarken, 'Ramazan Bayramı'nda 5 kişiydik, bu bayramda 4 kişi kaldık' sözleriyle yürekleri dağladı.

Hatay'da staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün vefatından 2 gün önce annesine Kurban Bayramı'nda kurban kesmek istediğini söylemesi nedeniyle acılı aile evlatlarının hayalini gerçekleştirdi. Evladı adına kına yaktıkları ve süsledikleri koyunu kurban olarak kestiren gözü yaşlı anne Serap Karagön'ün "Ramazan Bayramı'nda 5 kişiydik, bu bayramda 4 kişi kaldık" sözleriyse yürekleri dağladı.

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Saray Pastanesi'nde 1 Mayıs günü yaşanan olayda Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak vefat etmişti. Evladı vefat eden anne Serap Karagön, oğlunun ölmeden 2 gün önce kendine söylediği "Ben de kurban kesmek istiyorum, benim param var" sözleri nedeniyle ailesiyle birlikte Mahir Buğra'nın hayalini gerçekleştirdi. Hayatında ilk kez para kazanan ve kurban kesmek isteyen Mahir Buğra için ailesi tarafından kurban kesildi. Oğulları adına seçtikleri kurbanı süsleyen aile duygusal anlar yaşarken anne Serap Karagön, elleriyle kına yaktığı koyuna 'kınalı yavrum' diyerek duygusal anlar yaşadı. Karagön ailesi, Mahir Buğra'nın mezarını ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı.

"Ramazan Bayramı'nda 5 kişiydik, bu bayramda 4 kişi kaldık"

Evladının vefatından 2 gün önce kendisine kurban kesmek istediğini söylediğini dile getiren hayalini acılı anne Serap Karagön, "Ölmeden iki gün önce Çarşamba günüydü. Beraber oturduk kahvaltı yaptık, oğlumla. Kahvaltıdan sonra oturduk sohbet ediyorduk. 'Anne bu sene kurban kesmek istiyorum' dedi. Oğlum senin daha yaşın küçük, sana düşmez dedim. Ama yine de istiyorsan babana söylerim dedim. Senin adına keseriz bu senelik. 'Ben de kurban kesmek istiyorum, benim param var' ve 'ben de çalışıyorum' dedi. Bugün o hayalini gerçekleştirdik. Şimdi sıra ikinci hayalinde inşallah. Ne yapayım kısmet ederse pastaneyi de açmayı düşünüyorum. Oğlumun hayalini gerçekleştirmeyi düşünüyorum inşallah, babasıyla birlikte. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ramazan Bayramı'nda 5 kişiydik, bu bayramda 4 kişi kaldık. Bir yanım eksik kaldı, benim bayramım oğlumun yanına geldiğim zaman oluyor. Bugün benim bayramım, bugün onun bayramıydı. Bugün kurbanını kestiğimiz için e bizim bayramımız. Bizim bayramımız bitti bugünden itibaren" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor