Tekirdağ bayramda 100 bin turisti ağırladı

Tekirdağ bayramda 100 bin turisti ağırladı
Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ, Ramazan Bayramı tatilinde doğal güzellikleriyle ve alternatif turizm imkanlarıyla yoğun ilgi gördü. Özellikle doğa turizmi aktiviteleri ve yamaç paraşütü gibi adrenalin dolu seçenekler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Doğal güzellikleri, sahil şeridi ve alternatif turizm imkanlarıyla öne çıkan kentte bayram süresince yoğunluk yaşandı.

Özellikle doğa turizmine ilgi duyanlar, Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş yaparken, Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü gibi adrenalin dolu aktiviteleri tercih etti.

Bölgedeki ATV turları ve doğa parkurları da turistlerin ilgisini çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın bayram tatilinde alternatif turizm rotaları arasında yer aldığını söyledi.

Kentin hem doğa hem de deniz turizmini bir arada sunmasının ziyaretçi sayısını artırdığını belirten Karaküçük, "Bayram boyunca şehir merkezinde ve sahil bölgelerinde hareketlilik gözlendi." dedi.

Karaküçük, kentte bulunan müzeleri de çok sayıda turistin ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Tekirdağ'ın, konumuyla ziyaretçiler için önemli bir merkez olduğunu anlatan Karaküçük, "Tekirdağ doğal konumuyla muazzam bir yer. Bayramda, restoranlar, kafeler ve konaklama tesislerinde doluluk oranları arttı. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Balkan ülkelerinden gelen turistler de kente ilgi gösterdi." diye konuştu.

Ömer Faruk Karaküçük, bayram boyunca 100 bin yerli ve yabancı turistin Tekirdağ'ı ziyaret ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
