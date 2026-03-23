Diyarbakır'da bayramda mesai dışı poliklinik uygulamasıyla çocuk hastanesinde acil servis yoğunluğu azaltıldı

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ramazan Bayramı süreğinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunarak acil servis yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı. Günlük ortalama 300 çocuk hastaya sağlık hizmeti verildi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Ramazan Bayramı süresince uygulanan mesai dışı poliklinik hizmetiyle acil servis yoğunluğu azaltıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince hastanenin acil servisindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla mesai saatleri dışında poliklinik hizmeti sunuldu.

Bu kapsamda 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bayramda günlük ortalama 300 çocuk hastaya sağlık hizmeti verildi.

Uygulamayla acil servise başvuran elektif hastalar ayrıştırılarak, acil vakalara daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, uygulamayla çocuk hastaların sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırıldığını belirtti.

Asiltürk, "Uygulamayla acil servis yoğunluğunu azalttık ve vatandaşlarımıza daha hızlı, nitelikli hizmet sunduk. Sağlık hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
