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2027 Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu mu?

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2027 Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu mu?
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2027 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi gün tutulacağı ve Ramazan Bayramı tarihleri merak ediliyor. Müslümanlar, üç ayların ardından başlayacak ramazan ayı için hazırlıklarını planlarken “2027 Ramazan ne zaman başlıyor, oruç hangi tarihte tutulacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2027 Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri…

Ramazan ayına ilişkin araştırmalar, 2027 yılı için de hız kazandı. On bir ayın sultanı ramazanın başlangıç tarihi, ilk sahurun yapılacağı gece ve son oruç günü gündemdeki yerini aldı. 2027 yılında ramazan ayı hangi tarihte başlayacak ve ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı hangi gün kutlanacak? Detaylar haberin devamında yer alıyor...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk sahur için 7 Şubat Pazar akşamı gece hazırlık yapılacak, 8 Şubat Pazartesi günü ise ilk oruç tutulacak. Bir ay boyunca devam edecek oruç ibadeti, Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla sona erecek. Bulunulan şehre göre sahur ve iftar saatleri değişeceği için vatandaşların güncel imsakiyeyi takip etmesi gerekiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nin 2027 yılında hangi tarihe denk geldiği de araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından ibadet, dua ve tövbeyle değerlendiriliyor.

2027 yılında Kadir Gecesi, 5 Mart Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayının son günlerine denk gelen bu özel gecede camilerde ibadet edilecek, vatandaşlar dua ve namazlarla geceyi değerlendirecek. Kadir Gecesi'nin ardından Ramazan Bayramı için geri sayım başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2027

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte üç gün sürecek Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayram öncesindeki arefe günüyle birlikte vatandaşlar ziyaret, tatil ve aile buluşmaları için planlarını yapmaya başlayacak. 2027 yılında Ramazan Bayramı mart ayına denk geliyor.

Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

- 8 Mart 2027 Pazartesi: Arefe günü

- 9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün

- 10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün

- 11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün

Ramazan Bayramı boyunca aile ziyaretleri, bayramlaşma ve tatil planları gündemde olacak. Bayram namazı saatleri ise illere göre farklılık gösterecek. Vatandaşların bulundukları şehir için açıklanacak namaz vakitlerini takip etmesi önem taşıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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