Haberler

Bolu Dağı Tüneli'nden Ramazan Bayramı tatilinde 331 bin 321 araç geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı tatili süresince İstanbul-Ankara güzergahında bulunan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 331.321 araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bayram dönemi için ek tedbirler ve denetimlerin sıklaştırıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 19-22 Mart tarihlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara ve İstanbul yönüne 331 bin 321 araç geçti.

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik güzergah, Bolu Dağı Tüneli Tünel Kontrol Merkezi'ndeki 92 kamerayla kontrol edildi.

Bayram tatili boyunca karayolları ve jandarma ekiplerince ek tedbirler alındı, denetimler sıklaştırılarak tatilcilerin güzergahı rahat şekilde kullanmaları sağlandı.

Güzergahta meydana gelen hasarlı ve yaralamalı kazalar ile araç yangınlarına anında müdahale edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

