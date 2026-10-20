2026-2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman? Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri!

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Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı, 2027 yılında şubat ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre ilk oruç 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak. Kadir Gecesi mart ayının ilk haftasında idrak edilirken Ramazan Bayramı da 9 Mart Salı günü başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 yılında Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Müslümanlar, 8 Şubat Pazartesi günü ilk oruçlarını tutacak. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatleri illere göre değişeceği için vatandaşların bulundukları şehre ait imsakiyeyi takip etmesi gerekiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli geceleri arasında bulunan Kadir Gecesi'nin 2027 yılındaki tarihi de merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından dua ve ibadetlerle değerlendiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takviminde Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma günü olarak yer alıyor. Ramazan ayının son bölümüne denk gelen bu gecenin ardından Ramazan Bayramı için geri sayım başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2027

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayram öncesindeki arefe günüyle birlikte vatandaşlar aile ziyaretleri, seyahat ve tatil planlarını yapmaya başlayacak. 2027 yılında Ramazan Bayramı mart ayında idrak edilecek.

2027 Ramazan Bayramı takvimi şöyle:

8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi

9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı'nın 1. günü

10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 2. günü

11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 3. günü

Bayram süresince aile ziyaretleri ve bayramlaşma programları yapılacak. Bayram namazının kılınacağı saatler ise illere göre farklılık gösterecek. Vatandaşların bulundukları şehir için açıklanan namaz vakitlerini kontrol etmesi gerekiyor.