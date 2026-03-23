Kırşehir'de 20'nin üzerinde firmaya etiket cezası

Güncelleme:
Kırşehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ve Ramazan Bayramı süresince yaptığı denetimlerde, etiket yönetmeliğine aykırı hareket eden 20'den fazla işletmeye ceza kesildi. Denetimler, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla sıklaştırıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı süresince gerçekleştirdikleri denetimlerde çok sayıda işletmeyi kontrol ederken, 20'nin üzerinde firmaya etiket cezası kesildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde market, restoran ve çeşitli perakende işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle ürün etiketleri, kasa fiyatı ile raf fiyatı uyumu ve fiyat değişim tarihleri detaylı şekilde incelendi. Denetimler sonucunda, etiket yönetmeliğine aykırı hareket ettiği belirlenen 20'den fazla işletmeye idari yaptırım uygulanırken, yetkililer kontrollerin bayram sonrasında da aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

