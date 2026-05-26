Trendyol Express bayramda çalışıyor mu 2026?

Bayram tatili süresince Trendyol Express’in çalışma durumu 2026 yılı için en çok araştırılan kargo başlıkları arasında yer alıyor. Siparişlerin bayramda teslim edilip edilmeyeceği, dağıtım merkezlerinin açık olup olmadığı ve gönderi süreçlerinin nasıl etkileneceği kullanıcıların gündeminde bulunuyor.

AREFE GÜNÜ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

Arefe günü resmi tatilin saat 13.00’te başlaması nedeniyle kargo firmalarının büyük bölümünün yarım gün hizmet vermesi bekleniyor. Gönderi kabulü, teslimat ve dağıtım işlemleri genellikle öğle saatlerine kadar devam ederken, bazı şubelerde yoğunluk durumuna bağlı olarak işlemler daha erken sona erebiliyor. Bu nedenle kargo göndermek isteyen vatandaşların sabah saatlerini tercih etmesi öneriliyor.

YURTİÇİ, ARAS, MNG VE SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Türkiye genelinde yaygın şube ağı bulunan Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo’nun arefe günü yarım gün çalışması bekleniyor. Şubelerde kargo kabulü ve dağıtım işlemleri öğleye kadar sürerken, bölgesel yoğunluk ve şube planlamalarına göre saatlerde değişiklik yaşanabiliyor. Kullanıcıların gönderi işlemlerini erken saatlerde tamamlaması tavsiye ediliyor.

DHL, HEPSİJET, TRENDYOL EXPRESS VE TRENDYOL GO ÇALIŞIYOR MU?

DHL, Hepsijet, Trendyol Express ve Trendyol Go gibi lojistik ve e-ticaret firmalarında da arefe günü sınırlı çalışma düzeni uygulanması bekleniyor. Özellikle e-ticaret siparişlerinde teslimat süreçleri bölgesel yoğunluğa göre değişiklik gösterebilirken, bazı bölgelerde dağıtımlar öğle saatlerine kadar devam edebiliyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı’nın birinci günü itibarıyla kargo firmalarının büyük çoğunluğunun resmi tatil nedeniyle hizmet vermemesi bekleniyor. Bayram süresince şube işlemleri ve dağıtım faaliyetleri genellikle durdurulurken, kargo firmalarının normal çalışma düzenine bayram sonrasında kademeli olarak dönmesi öngörülüyor.