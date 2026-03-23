Erzincan'da bayram tatilinde 11 bin 611 araç denetlendi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. 53 araç ve 220 personelin katılımıyla 11 bin 611 araç kontrol edildi.

Erzincan'da Ramazan Bayramı tatili süresince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 11 bin 611 araç kontrol edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi ve trafik kural ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla kent genelinde kapsamlı tedbirler aldı.

Denetimlerde, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeli görev yaptı. Toplam 53 araç ve 220 personelin katılımıyla yürütülen uygulamalarda 11 bin 611 araç denetlendi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı üst geçitler, otobüs durakları ve yolcu terminalleri ile çevresine trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme afişleri asıldı. Ayrıca Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan "Yaşam Tüneli"nde 44 sürücüye bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan ekiplerce yolcu terminalinde yaklaşık 100 otobüste seyahat eden vatandaşlara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
