Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan bayram namazı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, “Bayram namazı kılmak zorunlu mu?”, “Bayram namazının dini hükmü nedir?” ve “Kimlere vaciptir?” sorularına yanıt arıyor. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler bayram öncesi yeniden gündeme geldi.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bayram namazı 2 rekat olarak yalnızca cemaatle kılınabilen, yalnız kılınmayan hükmü vacip bir ibadettir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI EVDE TEK KILINIR MI?

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre sahih olması için cuma namazında aranan şartların, hutbe hariç, yerine getirilmesi gerekir ve bu nedenle cemaatle kılınması şarttır. Bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi, tek başına kılması da gerekmez. Bunun yerine, bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebinde de bayram namazının topluca kılınması esastır. Ancak çeşitli sebeplerle cemaate katılamayanların bireysel olarak kılması da caizdir. Buna göre, cemaate katılamayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde tek başına bayram namazını kılabilirler. Bayram namazını sünnet olarak gören Şafiîlere göre, yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.