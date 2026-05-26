Haberler

Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?

Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bayram namazının hükmü yer alıyor. Özellikle “Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?” sorusu internet aramalarında öne çıkarken, birçok kişi Diyanet’in konuya ilişkin açıklamalarını ve İslam alimlerinin görüşlerini merak ediyor.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan bayram namazı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, “Bayram namazı kılmak zorunlu mu?”, “Bayram namazının dini hükmü nedir?” ve “Kimlere vaciptir?” sorularına yanıt arıyor. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler bayram öncesi yeniden gündeme geldi.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bayram namazı 2 rekat olarak yalnızca cemaatle kılınabilen, yalnız kılınmayan hükmü vacip bir ibadettir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI EVDE TEK KILINIR MI?

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre sahih olması için cuma namazında aranan şartların, hutbe hariç, yerine getirilmesi gerekir ve bu nedenle cemaatle kılınması şarttır. Bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi, tek başına kılması da gerekmez. Bunun yerine, bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebinde de bayram namazının topluca kılınması esastır. Ancak çeşitli sebeplerle cemaate katılamayanların bireysel olarak kılması da caizdir. Buna göre, cemaate katılamayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde tek başına bayram namazını kılabilirler. Bayram namazını sünnet olarak gören Şafiîlere göre, yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! Soluğu TOMA'nın üzerinde aldı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Miting öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde