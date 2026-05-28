Haberler

Bayramda Güvercinleri Unutmayan Adam

Bayramda Güvercinleri Unutmayan Adam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te yaklaşık 2 yıldır Şehitler Parkı'na inen yaklaşık 300 güvercine bakan Hüseyin Ortakaya, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda eşini dostunu bırakıp beslediği kuşlara koştu.

Bilecik'te yaklaşık 2 yıldır Şehitler Parkı'na inen yaklaşık 300 güvercine bakan Hüseyin Ortakaya, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda eşini dostunu bırakıp beslediği kuşlara koştu.

Bilecik'te her gün yüzlerce kuşun beslendiği ve Sultan Ahmet Meydanı olarak adlandırılan Şehitler Parkı'ndaki meydanda, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda güvercinlere kaldı. Kuşları her gün hem kendi hem de vatandaşların aldığı yemlerle besleyen Hüseyin Ortakaya, bayramda vatandaşların telaşeden güvercini unutacağı kaygısına kapılıp beslediği kuşlara koştu. Burada kuşların ilk olarak sulukları meydanda bulunan şadırvandan aldığı suyla temizleyen Hüseyin Ortakaya, ardından kuşları yemledi.

"Hayvanlarımızın sularını ve yemlerini vermekteyim"

Hüseyin Ortakaya, 2 yıldır buradaki güvercinleri beslediğini anlatarak, "Buradaki güvercinlere bakmaktayım. Evet, geçen bayramda olduğu gibi bu bayramda da bakmaya devam etmeye başladım. Hayvanlarımızın sularını ve yemlerini vermekteyim. Benden görerek diğer vatandaşlar ve arkadaşlarımız, Bilecikliler de yardım ediyorlar. 300-400 tane kuş var burada bu senekileri yavrularla beraber. Kimileri ölüyor, kimileri tekrar yeniden yumurtluyor" dedi.

"Burası küçük bir Sultan Ahmet Meydanı"

Hüseyin Ortakaya açıklamasının devamında, "Burası aynı küçük bir Sultan Ahmet Meydanı gibi. İnsanlar buraya gelerek, kuşları besliyor. Ben de buğday alamayınca çöp konteynerlerin kenarlarına bırakılan ekmekleri toplayarak onları veriyorum. Sularını dolduruyorum ve her 2 saatte bir değişmiyorum. Çünkü banyo yaptıkları için suda kirleniyor" dedi.

"Bayramda bunları besleyip ardından çocuklarım yanına gideceğim"

Hüseyin Ortakaya, son olarak bayramın ikinci günü güvercinleri besleyerek, ardından çocukların yanına gideceğini sözlerini ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com büyük fırsatçılığı gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü

Savaşın ateşi piyasaları yaktı! Altında 2 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor

AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı