Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu

Magazin Haberleri

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl da "abartılı" ve dikkat çekici kostümleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. İşte geceden manzaralar.

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

RİHANNA RAKİPLERİNİ SOLLADI

Bu yıl en çok dikkat çeken ismi hiç şüphesiz Rihanna oldu. Seçtiği kostümle Vogue'un Çin editörü Margaret Zhang ile pişti olan Olivia Wilde, Lagerfeld'in tüm mirasını bıraktığı kedisinin kılığına giren Jared Leto vardı. Kendall Jenner'ın cesur seçimi ise kırmızıya halıya damga vurdu.

İşte geceden şıklık manzaraları;

Rıhanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduPişti oldular

Rıhanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduJared Leto

Rıhanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduCardi B

Rıhanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduRihanna

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduLil Nas X

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduDoja Cat

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduKendall Jenner

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduGigi Hadid

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduKylie Jenner

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduFlorance Pugh

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduJennifer Lopez

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduCara Delevingne

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduRihanna

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduBrooklyn Beckham ve Nicola Peltz Beckham

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduNatasha Poonawalla

Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurduKendall Jennner

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Jared Leto Rihanna Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title