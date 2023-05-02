Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl da "abartılı" ve dikkat çekici kostümleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. İşte geceden manzaralar.

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

RİHANNA RAKİPLERİNİ SOLLADI

Bu yıl en çok dikkat çeken ismi hiç şüphesiz Rihanna oldu. Seçtiği kostümle Vogue'un Çin editörü Margaret Zhang ile pişti olan Olivia Wilde, Lagerfeld'in tüm mirasını bıraktığı kedisinin kılığına giren Jared Leto vardı. Kendall Jenner'ın cesur seçimi ise kırmızıya halıya damga vurdu.

İşte geceden şıklık manzaraları;

Pişti oldular

Jared Leto

Cardi B

Rihanna

Lil Nas X

Doja Cat

Kendall Jenner

Gigi Hadid

Kylie Jenner

Florance Pugh

Jennifer Lopez

Cara Delevingne

Rihanna

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz Beckham

Natasha Poonawalla

Kendall Jennner