Bodrum FK puanı Aboubakar ile kurtardı

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

BODRUM'DA KARŞILIKLI GOLLER

Ümraniyespor, maçın 6. dakikasında Berat Yılmaz ile öne geçti. Bodrum FK, 28. dakikada kazanılan penaltıda Vincent Aboubakar ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

İKİ TAKIMA DA 1 PUAN

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Bodrum FK, puanını 18'e yükseltti. Konuk ekip Ümraniyespor ise 14 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrumspor, Boluspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.