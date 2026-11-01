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1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok

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1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
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Sezona çok kötü başlayan Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup ederek bu sezonki üst üste 4. galibiyetini kazandı. Ligde ilk 6 maçını kazanamayan İzmir ekibi, 15 puana yükseldi.

  • Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftada galibiyet alamadı; 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
  • Göztepe, 7. haftada Eyüpspor, 8. haftada Kocaelispor, 9. haftada Çorum FK ve 10. haftada Fenerbahçe'yi yenerek üst üste 4 galibiyet aldı.
  • Göztepe, Fenerbahçe'yi deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup etti; galibiyet gollerini 76. dakikada Sinclair Armstrong ile 78. dakikada Andre Henrique attı.

Trendyol Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZTEPE YENİDEN DOĞDU

Ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada Eyüpspor deplasmanında alan Göztepe, bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçti. Ardından 8. haftada Kocaelispor’a konuk olan İzmir ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek üst üste 2. maçını kazandı. Yakaladığı çıkışı sürdüren sarı-kırmızılılar, 9. haftada sahasında Çorum FK’yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Son olarak 10. haftada Fenerbahçe’ye konuk olan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan İzmir temsilcisi, önemli bir seriye imza attı. Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Göztepe, yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle ligdeki çıkışını sürdürdü.

OYUNA SONRADAN GİRENLER YILDIZLAŞTI

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe’de maça sonradan dahil olan futbolcular galibiyette önemli rol oynadı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla mücadeleyi çevirmeyi başardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un yaptığı oyuncu değişiklikleri ise karşılaşmanın gidişatını değiştirdi. Bulgar teknik adam, 65. dakikada Janderson’un yerine Andre Henrique’yi oyuna alırken, 74. dakikada Alexis Antunes’un yerine Faustino Anjorin’i, Juan’ın yerine de Sinclair Armstrong'a görev verdi.

Bu değişikliklerin ardından baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 76. dakikada Sinclair Armstrong’un attığı golle skora denge getirdi. Bu golden 2 dakika sonra ise Faustino Anjorin’in asistinde Andre Henrique fileleri havalandırarak Göztepe’yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümünde skor değişmezken, Göztepe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların dönüşünde başrolü, Stoilov’un ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Armstrong, Anjorin ve Andre Henrique üstlendi.

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