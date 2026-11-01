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Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı

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Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı
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Real Madrid'de forma giyen Tchouameni'nin sert şutu, küçük bir taraftara isabet etti. Fransız oyuncunun maç sonunda minik taraftar ve ailesiyle bir araya gelerek kendilerine formasını hediye ettiği belirtildi.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander ile Real Madrid, El Sardinero Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

ŞUTU MİNİK TARAFTARIN YÜZÜNE GELDİ

Mücadeleyi 3-0 kazanan Real Madrid'de Tchouameni'nin maç içerisindeki bir şutunda talihsiz bir an yaşandı. Karşılaşma sırasında sert bir şut çeken yıldız futbolcunun vuruşı, tribünde maçı takip eden küçük bir taraftara isabet etti. Yaşanan talihsiz anın ardından duyarsız kalmayan Tchouameni, mücadelesi biter bitmez minik taraftarın yanına gitti.

FORMASINI HEDİYE ETTİ

Maçın ardından minik taraftar ve ailesiyle bir araya gelen Fransız milli futbolcu, hem küçük futbolseverin durumunu sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti hem de formasını kendisine hediye etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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