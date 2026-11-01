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Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşi ortaya çıktı! Herkes onu konuşuyor

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Mehmet Günsür'ün 20 yıllık eşi ortaya çıktı! Herkes onu konuşuyor
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Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 20 yıllık eşi Katerina Mongio ile birlikte katıldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun üç çocuğunun annesi olan eşiyle kameraların karşısına geçmesi dikkat çekti. Günsür'ün 2006 yılında evlendiği belgesel yönetmeni Katerina Mongio'nun festivaldeki görüntüleri merak uyandırırken, çiftin yıllar önce İtalya'da başlayan aşk hikayesi de yeniden ilgi odağı oldu.

  • Mehmet Günsür, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne eşi Katerina Mongio ile katıldı.
  • Mehmet Günsür ile Katerina Mongio, İtalya'da bir film setinde tanıştı ve 2006 yılında evlendi.

Mehmet Günsür, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu kez oyunculuğuyla değil, 20 yıllık eşi Katerina Mongio ile verdiği görüntülerle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun uzun yıllardır birlikte olduğu eşini görenler, çiftin özel hayatını merak etti. 

20 YILLIK EŞİYLE ALTIN PORTAKAL'A KATILDI

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Mehmet Günsür, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan isimler arasında yer aldı. Başarılı oyuncu, festivalde yalnız değildi. Günsür'e, 2006 yılında hayatını birleştirdiği eşi Katerina Mongio eşlik etti. Özel hayatını genellikle kameralardan uzak tutan oyuncunun eşiyle birlikte görüntülenmesi, festivalin dikkat çeken anlarından biri oldu. Çiftin yan yana verdiği görüntüler, özellikle Günsür'ün aile hayatını yakından takip etmeyenlerin ilgisini çekti.

AŞKLARI İTALYA'DA BİR FİLM SETİNDE BAŞLADI

Mehmet Günsür ile Katerina Mongio'nun tanışma hikâyesi de en az festival görüntüleri kadar ilgi çekici. İkilinin yolları yıllar önce İtalya'da bir film setinde kesişti. Bu tanışıklık zamanla bir ilişkiye dönüştü. Günsür ve Mongio, 2006 yılında nikah masasına oturarak birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Aradan geçen 20 yılın ardından çift, Antalya'daki festivalde yeniden birlikte objektiflerin karşısına geçti. 

Kaynak: Haberler.com
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