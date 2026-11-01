Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı

İran’la sıcak çatışmanın yeniden başlayabileceği endişesiyle petrol fiyatları yükselirken, altın ve gümüş sert kayıplar yaşadı. Ekonomist Robin J. Brooks, petrol ile değerli metaller arasındaki ilişkiye dair hesaplamasını paylaştı.

ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Ons altın cuma günü yaklaşık yüzde 3,7 değer kaybederek bu yıl ilk kez belirgin biçimde 4 bin doların altına geriledi. Gümüş ise aynı gün yüzde 5,9 düştü. Ons altın böylece ocak ayında gördüğü 5 bin 595 dolarlık rekor seviyenin yüzde 28'den fazla altına indi. Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 295 liraya, Cumhuriyet altını ise 41 bin 180 liraya geriledi.

“BRENT’TE 25 DOLARIN ÜZERİNDE SAVAŞ RİSK PRİMİ VAR”

Kişisel bülteninde değerlendirmede bulunan Brooks, piyasaların İran’la sıcak çatışmanın yeniden başlamasını hızla fiyatladığını belirtti. Basra Körfezi’nden petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere dönmesine rağmen petrol fiyatlarının yılın önceki zirvelerine yaklaştığını aktaran Brooks, Brent petrolün adil değerinin varil başına yaklaşık 90 dolar olduğunu, dolayısıyla fiyatlarda 25 doların üzerinde bir savaş risk primi bulunduğunu savundu. Brooks, Aralık 2027 vadeli Brent kontratlarının da bu seviyede işlem gördüğünü kaydetti.

PETROL YÜZDE 10 ARTARSA ALTIN YÜZDE 4 DÜŞEBİLİR

Petrol fiyatı yükseldiğinde altın ve gümüşün genellikle düştüğünü belirten Brooks, ekim ayının ikinci yarısındaki verilere dayanan hesaplamasına göre Brent’teki yüzde 10'luk bir artışın altında yaklaşık yüzde 4, gümüşte ise yaklaşık yüzde 8 düşüşe karşılık geldiğini açıkladı.

“KAYIPLAR ABARTILI OLABİLİR”

Brooks, bu tahminin iki nedenle abartılı olabileceğini öne sürdü. Brent’te zaten yüksek bir savaş risk primi fiyatlandığı için mevcut seviyenin üzerine kalıcı bir yüzde 10'luk artışın olası olmadığını belirten Brooks, hesaplamanın altın ve gümüşün en oynak olduğu son iki haftanın verilerine dayandığını, bu nedenle tahminin bir üst sınır niteliği taşıdığını ifade etti.

ŞUBATTAKİ GİBİ BİR DÜŞÜŞ BEKLEMİYOR

Şubat ayındaki sert düşüşün piyasalar için beklenmedik bir gelişme olduğunu hatırlatan Brooks, hava saldırılarının yeniden başlamasının ise geniş çapta beklendiğini, bu nedenle yılın başındaki kadar sert bir düşüş yaşanmasının olası görünmediğini değerlendirdi. Brooks, belirsizliğin sona ermesi halinde altın ve gümüşün toparlanabileceğini kaydetti.

KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Brooks’un hesabına göre petrol fiyatı arttığında altının fiyatı düşebiliyor, petrol fiyatı gerilediğinde ise altın yeniden değer kazanabiliyor. Bu da altın fiyatlarının şu sıralar büyük ölçüde Orta Doğu’daki savaş haberlerine bağlı olarak inip çıktığı anlamına geliyor.

Brooks’a göre petrol fiyatı biraz daha artsa bile altındaki düşüş sınırlı kalabilir, savaş endişesi azaldığında ise altın fiyatları toparlanabilir.

Ancak bu değerlendirme bir ekonomistin tahmini; altının ne zaman ve ne kadar yükselip düşeceğini kimse kesin olarak bilemez. Uzmanlar, yatırım kararlarının kişisel koşullar dikkate alınarak verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com