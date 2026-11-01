Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi

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Şarkıcı Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü’yle evliliğine ilişkin soruları yanıtladı. Kıskançlık yaşayıp yaşamadıkları sorulan Bastık, bu konuda birbirlerini rahatsız eden durumlarla karşılaşmadıklarını söyledi.

Zorlu PSM’de sahne alan Bastık, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eylül ayında Serkay Tütüncü’yle evlenen şarkıcı, düğünün ardından ikisinin de yoğun çalışma temposuna döndüğünü anlattı. Boş zamanlarında birlikte vakit geçirdiklerini belirten Bastık, eşinin müzik çalışmalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

“BİRBİRİMİZİ KISKANACAĞIMIZ ŞEYLER YAŞAMIYORUZ”

Bastık’a, evliliklerinde kıskançlık olup olmadığı soruldu. Şarkıcı, “Hiç olmuyor vallahi, yalan yok. Birbirimizi kıskanacağımız şeyler yaşamıyoruz. Öyle insanlar değiliz” yanıtını verdi.

Bastık, eşi Serkay Tütüncü’ye müzik çalışmalarını dinlettiğini ve kayıtlarını onunla paylaştığını da ifade etti.