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Gazze’de ateşkes yine delindi! İsrail okul çevresini hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gazze’de ateşkes yine delindi! İsrail okul çevresini hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Gazze İçişleri Bakanlığı, Han Yunus’taki saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında görevi başındaki polis memurlarının da bulunduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor. Yerel kaynaklar ve sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus ve Gazze kentindeki noktaları hedef aldı.

OKUL YAKININA SALDIRI: 5 ÖLÜ

Han Yunus’taki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu kentin batısındaki Mevasi bölgesinde bir okulun yakınına saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Han Yunus’taki saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında görevi başındaki polis memurlarının da bulunduğu belirtildi.

ES-SEVRA CADDESİ’NDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden bir sağlık kaynağı ise kentin batısındaki Es-Sevra Caddesi’ne düzenlenen saldırıda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1580 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda 1580 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 711 kişi yaralandı.

Bakanlığın verilerine göre, İsrail’in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı ise 175 bin 834'e ulaştı.

Kaynak: AA
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