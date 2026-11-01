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İri taneli, ince kabuklu! Türkiye'nin her yerinden alıcısı var

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İri taneli, ince kabuklu! Türkiye'nin her yerinden alıcısı var Haber Videosunu İzle
İri taneli, ince kabuklu! Türkiye'nin her yerinden alıcısı var
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetiştirilen, iri taneleri, ince kabuğu ve tatlılığıyla öne çıkan "deve dişi" narında hasat dönemi başladı. Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ürün için bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya'dan alıcıların ilgi gösterdiği nar, kadın kooperatifinde pekmezden kolonyaya kadar birçok ürüne dönüştürülüyor.

  • Bilecik'in İnhisar ilçesine özgü deve dişi narı, iri taneli, sulu, tatlı ve ince kabuklu olmasıyla diğer nar çeşitlerinden ayrılıyor.
  • İnhisar'da bu yıl 10 bin ton deve dişi narı rekoltesi bekleniyor.
  • Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretiliyor; bunun 4 bin 514 tonu İnhisar'daki 2 bin 748 dekarlık alanda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından alıcı çeken Bilecik'in meşhur deve dişi narı, hasat döneminde üreticilerin yüzünü güldürüyor. İnhisar ilçesine özgü ürün, iri taneleri ve tatlılığıyla dikkat çekerken bu yıl yüksek rekolte beklentisi öne çıkıyor.

İRİ TANELİ VE İNCE KABUKLU! ALICILAR BU NAR İÇİN GELİYOR

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetiştirilen deve dişi narı, kendine özgü özellikleriyle diğer nar çeşitlerinden ayrılıyor. İri taneli, sulu, tatlı ve ince kabuklu olmasıyla tercih edilen ürün, bölgedeki üreticilerin önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Nar yetiştiriciliğinde sezon hazırlıkları her yıl nisan ayında ağaçların budanmasıyla başlıyor. Yaz boyunca düzenli olarak sulanan, çapalanan ve organik gübreyle desteklenen ağaçlarda ürünler olgunlaşıyor. Ekim ayında başlayan hasat aralık ayına kadar devam ediyor. Toplanan narlar ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılıyor. 

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI: 10 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, deve dişi narının ilçenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu belirtti. Bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini açıklayan Arslan, ürünün özelliklerini şu sözlerle anlattı: "Bu ürün bizim geçim kaynağımız. Deve dişi nar bize özgü. Narımızın özelliği toprağından geliyor. Birinci sınıf, iri taneli, sulu ve çok tatlı. Kabuğu ince olduğu için fazla dayanmıyor fakat en güzel nar bizim narımız." Arslan, narın ince kabuğu nedeniyle uzun süre dayanamadığını ancak lezzetiyle öne çıktığını vurguladı.

BİLECİK'TE NAR ÜRETİMİNİN KALBİ İNHİSAR'DA ATIYOR

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolüyle birlikte İnhisar'da düzenlenen Nar Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Sözer, Bilecik'in tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekerek il genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretildiğini açıkladı. Bu üretimin 4 bin 514 tonu, 2 bin 748 dekarlık üretim alanıyla İnhisar ilçesinde gerçekleştiriliyor. Sözer, çiftçilerin emeğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu rakamlar bize açıkça gösteriyor ki Bilecik'te nar üretiminin kalbi İnhisar'da atmaktadır. Elbette bu başarının arkasında yalnızca bereketli topraklarımız değil; alın teriyle toprağa hayat veren, sabırla ve fedakarlıkla üreten çiftçilerimiz bulunmaktadır."

NARDAN PEKMEZ, REÇEL, SABUN VE KOLONYA ÜRETİLİYOR

İnhisar'da yetiştirilen narlar yalnızca taze meyve olarak tüketilmiyor. Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bölgenin meşhur narını farklı ürünlere dönüştürerek değerlendirilmesini sağlıyor. Kooperatifte nardan pekmez, reçel, ekşi sos, sabun ve kolonya üretiliyor. Bu ürünler sayesinde narın kullanım alanı genişlerken yerel üretime de katkı sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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