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Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

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Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
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Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı. Kırmızı-beyazlılar, bu seriyi RAMS Başakşehir karşısında sonlandırmak istiyor.

  • Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7. mağlubiyetini Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilerek aldı.
  • Samsunspor, 1998, 2006, 2023 ve 2026 yıllarında egale ettiği en uzun üst üste mağlubiyet serisini 7 mağlubiyetle geride bırakarak rekor kırdı.
  • Samsunspor, kötü seriyi sonlandırmak için RAMS Başakşehir ile İstanbul'da karşılaşacak.

Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine ‘dur' diyemiyor. 

SAMSUNSPOR'DAN ÜST ÜSTE 7 KAYIP

Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından Samsun temsilcisi, puana hasret kaldı. Ligin 9. haftası geride kalırken, üst üste 7. mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılaraa yeni teknik direktör Nenad Bjelica da çare olamadı. Samsun temsilcisi, Bjelica ile çıktığı son 2 karşılaşmadan da sahadan boynu bükük ayrıldı. Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, bu karşılaşmaların ardından oynadığı müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.

KÖTÜ BİR REKOR KIRILDI

Kırmızı-beyazlı takım, Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından 1998, 2006, 2023 ve 2026 yıllarında egale ettiği en uzun üst üste mağlubiyet serilerini geride bırakarak 7 mağlubiyetle rekor kırmış oldu.

SIRADAKİ RAKİP RAMS BAŞAKŞEHİR

Karadeniz temsilcisi, bugün İstanbul'da RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ve bu kötü seriyi sonlandırmayı hedefleyecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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