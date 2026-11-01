Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

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Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine ‘dur' diyemiyor.

SAMSUNSPOR'DAN ÜST ÜSTE 7 KAYIP

Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından Samsun temsilcisi, puana hasret kaldı. Ligin 9. haftası geride kalırken, üst üste 7. mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılaraa yeni teknik direktör Nenad Bjelica da çare olamadı. Samsun temsilcisi, Bjelica ile çıktığı son 2 karşılaşmadan da sahadan boynu bükük ayrıldı. Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, bu karşılaşmaların ardından oynadığı müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.