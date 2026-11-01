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Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı

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Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
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Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi teknik direktör planlarını altüst etti. Fenerbahçe yönetimi, Dirk Kuyt ile milli araya kadar devam etme fikrinden vazgeçerek 2 yeni hoca adayıyla görüşmeler gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.
  • Göztepe mağlubiyetinin ardından Dirk Kuyt'ın milli maç arasına kadar takımı geçici çalıştırması kararı iptal edildi ve teknik direktör arayışı hızlandırıldı.
  • Fenerbahçe yönetimi, boşta olan İspanyol teknik adamlar Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar ile görüşme yaptı; anlaşma sağlanamaması halinde Aykut Kocaman son aday olarak değerlendiriliyor.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli yönetim, daha önce belirlediği yol haritasında radikal değişikliğe gitti.

KUYT KARARI RAFA KALDIRILDI

Fenerbahçe yönetimi kısa süre önce yaptığı açıklamada milli maç arasına kadar takımı geçici olarak Dirk Kuyt’ın çalıştırmasının planlandığını duyurmuştu. Ancak Göztepe karşısında alınan mağlubiyet sonrasında bu karardan vazgeçildi ve yeni teknik direktör arayışları öne çekilerek hızlandırıldı.

İKİ YENİ ADAY VAR

Yeni teknik adamı milli aradan önce göreve getirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, listesindeki iki İspanyol çalıştırıcıyla temasa geçerek görüşmelerde bulundu. 

ERNESTO VALVERDE

Son olarak Athletic Bilbao'yu çalıştıran ve 30 Haziran'dan bu yana boşta olan deneyimli teknik adam Ernesto Valverde, geçmiş yıllarda Barcelona'da da görev yapmıştı.

JOSE LUIS MENDILIBAR

Son olarak Olympiakos'tan Eylül ayında ayrılan Jose Luis Mendilibar ise Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi, Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi kupalarını kazanarak önemli Avrupa başarılarına imza attı. Yönetimin, hem Valverde hem de Mendilibar'dan takımla ilgili değerlendirme raporu istediği öne sürüldü.

SON ÇARE AYKUT KOCAMAN

Sarı-lacivertlilerin İspanyol teknik adamlardan olumlu yanıt alamaması ya da anlaşma sağlayamaması durumunda ise gündeme gelecek son adayın Aykut Kocaman olduğu kaydedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu nasıl fener herkes bu feneri yener

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Haber YorumlarıSalih Yas:

Aykut’u getiren de kümeye oynayalım.Yıllardır kulüp çalıştırmamış.A kalite hoca getirin.İspanyol Alman yada İngiliz

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