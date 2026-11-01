Ocaktan sızan gaz faciaya neden oldu! Evdekiler yaralandı

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Suşehri’nde bir binada yaşanan patlama, mahallede paniğe neden oldu. Patlama sırasında evde bulunan 3 kişi yaralandı.

MUTFAKTA PATLAMA

Suşehri ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’taki bir binada patlama meydana geldi. İddiaya göre, patlama mutfaktaki ocaktan sızan gaz nedeniyle yaşandı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı