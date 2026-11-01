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Ocaktan sızan gaz faciaya neden oldu! Evdekiler yaralandı

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Ocaktan sızan gaz faciaya neden oldu! Evdekiler yaralandı Haber Videosunu İzle
Ocaktan sızan gaz faciaya neden oldu! Evdekiler yaralandı
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın, mutfaktaki ocaktan sızan gaz nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suşehri’nde bir binada yaşanan patlama, mahallede paniğe neden oldu. Patlama sırasında evde bulunan 3 kişi yaralandı.

MUTFAKTA PATLAMA

Suşehri ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’taki bir binada patlama meydana geldi. İddiaya göre, patlama mutfaktaki ocaktan sızan gaz nedeniyle yaşandı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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