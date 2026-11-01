Meclisi boks ringine çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı! Vekilin skandal önerisi fitili ateşledi

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Ermenistan Ulusal Meclisi'nde milletvekilleri arasında yaşanan ve yumrukların, tekmelerin havada uçuştuğu kavganın perde arkası ortaya çıktı. Kadınların cinsel tatminsizlik nedeniyle siyasi aktivizme yöneldiği iddiası ve "Cinsel Tatmin Bakanlığı" önerisi üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak meclisi adeta boks ringine çevirdi. Milletvekillerinin birbirlerine sandalye fırlattığı, su döktüğü ve yumruklarla saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ O SÖZLER ATEŞLEDİ

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre olay, 29 Ekim Perşembe günü Ermenistan Ulusal Meclisi'nde yaşandı. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Taron Chakhoyan'ın konuşması sırasında muhalefetteki Güçlü Ermenistan Partisi lideri Narek Karapetyan'a yönelik sözleri tansiyonu yükseltti.

Chakhoyan, Karapetyan'ın ailesinin siyasi faaliyetlerini eleştirirken, kuzeninin daha önce kadınların cinsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir "Cinsel Tatmin Bakanlığı" kurulmasını önerdiğini hatırlattı. Bu açıklama nedeniyle kadınlardan hâlâ özür dilenmediğini söyleyen Chakhoyan'ın sözleri, meclisteki gerilimin fitilini ateşledi.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Sözlü atışmanın büyümesiyle milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olayda sandalyeler fırlatıldı, tekmeler savruldu. Meclis Başkan Yardımcısı Vahagn Aleksanyan'ın kırmızı deri bir sandalyeyi muhalefet sıralarına doğru fırlatması dikkat çekti.

İktidar milletvekili Chakhoyan'ın muhalif vekil Garnik Davtyan'ın başından aşağı su döktüğü anlar da kameralara yansıdı. Bazı milletvekillerinin ceketlerini çıkararak kavgaya katıldığı, arbedenin meclis koridorlarına kadar taştığı bildirildi.

MİLLETVEKİLLERİ YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında muhalefet milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı aktarıldı. Olayın büyümesi üzerine meclise ambulans çağrıldı ve oturuma ara verildi.

PAŞİNYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mecliste yaşanan şiddeti kınadığını belirtse de kendi partisinin milletvekillerine destek verdi. Paşinyan, iktidar vekillerinin müdahalesini orantılı ve haklı bulduğunu ifade etti.

Muhalefet lideri Narek Karapetyan ise yaşananları "Ermeni usulü normal bir erkek erkeğe kavga" sözleriyle değerlendirdi.