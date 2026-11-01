Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönemin sevilen televizyon programı Bir Şarkısın Sen'de henüz 9 yaşındayken tanınan ve "Fındık Kurdu" lakabıyla hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, artık 27 yaşında. Güçlü sesi, enerjik tavırları ve hazırcevaplığıyla izleyicilerin sevgisini kazanan çocuk yıldız, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Müzik kariyerini sürdüren Karagözoğlu, daha önce yaptığı açıklamada büyüdüğünü kabullenmeyen kişilerin kıyafet ve makyaj tercihlerini eleştirdiğini anlatmıştı.

  • Bir Şarkısın Sen programında "Fındık Kurdu" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, 1999 doğumlu olup 2026 yılında 27 yaşına girdi.
  • Berna Karagözoğlu, 9 yaşında katıldığı programın ardından müzikle bağını koparmadı ve yetişkin bir şarkıcı olarak kariyerini sürdürüyor.
  • Çocukluk yıllarında çift at kuyruğu saçları ve rengarenk sahne kıyafetleriyle hatırlanan Karagözoğlu'nun bugünkü saç ve giyim tercihleri değişti.

Fındık Kurdu Berna, yıllar sonra değişen görüntüsüyle yeniden merak konusu oldu. Bir Şarkısın Sen programının unutulmaz çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu, 27 yaşına girerken müzikle bağını koparmadı. 

BİR ŞARKISIN SEN'İN KÜÇÜK YILDIZIYDI

Bir döneme damga vuran televizyon programlarından Bir Şarkısın Sen, yetenekli çocukların sahne performanslarıyla izleyicileri ekran başına topluyordu. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunduğu programda dikkat çeken isimlerden biri de Berna Karagözoğlu olmuştu.

Henüz 9 yaşındayken milyonların karşısına çıkan Berna, yalnızca sesiyle değil, sahnedeki özgüveni ve hareketli tavırlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmişti. Şarkı aralarında yaptığı konuşmalar, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar ve hazırcevaplığı, onu programın akılda kalan isimlerinden biri haline getirmişti. 

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Çocuk yaşta "Fındık Kurdu" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, artık yetişkin bir şarkıcı. 1999 doğumlu olan Karagözoğlu, 2026 yılında 27 yaşına girdi. Programda çift at kuyruğu saçları ve rengarenk sahne kıyafetleriyle hatırlanan Berna'nın görünümü, aradan geçen yıllarla birlikte değişti. Çocukluk yıllarındaki görüntüsü hafızalarda kalan şarkıcının bugünkü saç ve giyim tercihleri de farklılaştı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi

Türkler artık bu ülkeye vizesiz giremeyecek
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor

Yayından kaldırıldı! Kadir Ezildi yerine bakın kim getirildi
Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde

Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede

36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 12 bin çalışan işsiz kalabilir
Çağla Şıkel’den çifte kutlama! Oğlu ve annesinin doğum gününü birlikte kutladı

Çağla Şıkel’in ailesinde çifte doğum günü sevinci: İyi ki varsınız!
Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı! Görüntüler şaşırttı

Suudi Arabistan'da alışılmadık gece!
Elazığ’da 38 kiloluk dev kabak görenleri şaşırttı

Görenler gözlerine inanamadı! Boyu 1 metre, ağırlığı 38 kilogram

Aksaray Güzelyurt'taki 3 katlı yer altı şehri, bölgede tuvaleti olan tek yer altı şehri! Hiç restorasyon görmedi

Bölgedeki hiçbir yer altı şehrinde yok! Burada tuvalet bile var
Mantar toplamak için ormana gitti, bozayının saldırısına uğradı!

Bir anda ağaçların arasından çıktı! Yaşlı adam gözünü hastanede açtı