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Icardi'den korku filmlerini aratmayan Cadılar Bayramı tarzı: Tanıyan çıkmadı!

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Icardi'den korku filmlerini aratmayan Cadılar Bayramı tarzı: Tanıyan çıkmadı!
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Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, bu kez futboluyla değil Halloween için tercih ettiği korkutucu kostümle dikkat çekti. Ünlü futbolu yüzünü kanlı ve ürkütücü bir makyajla kaplayan, kırmızı pelerinli kostümünü takipçileriyle paylaştı.

  • Mauro Icardi, Cadılar Bayramı için kanlı makyaj, beyaz lens ve kırmızı pelerinden oluşan korku temalı bir kostümle fotoğraf paylaştı.
  • 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir kulüple anlaşmadan Türkiye'den ayrılıp Arjantin'e döndü.
  • Icardi, sevgilisi China Suárez'e ait Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki Chacras de Murray yerleşimindeki kır evine yerleşti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, Halloween için hazırladığı ürkütücü kostümle takipçilerinin karşısına çıktı. Yüzünü kanlı makyajla kaplayan ve kırmızı pelerin giyen Arjantinli futbolcunun paylaşımı dikkat çekti.

KORKU FİLMİ KARAKTERİNE DÖNÜŞTÜ

Halloween için özel olarak hazırlanan kostümüyle kamera karşısına geçen Icardi, yüzündeki kanlı makyaj, beyaz lensleri ve kırmızı peleriniyle korku filmi karakterlerini aratmayan bir görünüme büründü. Yıldız futbolcunun paylaştığı fotoğraflarda ev ortamında hazırlanan korku temalı dekorlar da yer aldı.

GALATASARAY'DAN AYRILDI, ARJANTİN'E DÖNDÜ

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir kulüple anlaşmayan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den ayrılarak Arjantin'e döndü. Icardi'nin kariyerine ilişkin belirsizlik sürerken, futbolcu yeni yaşamını sevgilisi China Suárez ile sürdürüyor.

PİLAR BÖLGESİNDE KIR EVİNE YERLEŞTİ

Icardi, sevgilisi China Suárez'e ait Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki Chacras de Murray adlı özel yerleşimde bulunan kır evine yerleşirken, şehir hayatından uzaklaşan yıldız futbolcunun geniş arazisi bulunan evinde doğayla iç içe zaman geçirdiği ve avcılıkla ilgilendiği belirtildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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