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Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi

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Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi
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Karadağ, bugün itibarıyla Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını sona erdirdi. Avrupa Birliği politikalarına uyum kapsamında alınan kararla, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerinde geçerli Schengen veya Karadağ vizesi zorunlu hale geldi. Türk Hava Yolları (THY) da yolcuları uyararak seyahat öncesinde güncel vize ve giriş koşullarının kontrol edilmesini istedi.

  • Türk vatandaşlarının Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz seyahat etmesine olanak tanıyan uygulama 1 Kasım 2026 itibarıyla sona erdi.
  • 1 Kasım 2026'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları Karadağ'a girişte geçerli Schengen veya Karadağ vizesine sahip olmak zorunda.
  • Karadağ'ın vize kararı Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor.

Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) politikalarına uyum süreci kapsamında aldığı yeni karar yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının Karadağ'a vizesiz seyahat etmesine olanak tanıyan uygulama sona erdi.

Daha önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Ancak 1 Kasım 2026 itibarıyla bordo pasaport sahiplerinin ülkeye girişlerinde vize şartı aranacak.

Karadağ'ın aldığı kararın Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsadığı belirtildi.

THY'DEN VİZE UYARISI

Türk Hava Yolları da Karadağ'a seyahat edecek yolcular için bilgilendirme yayımladı.

THY'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ’ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz"

SEYAHAT ÖNCESİ GİRİŞ KOŞULLARINI KONTROL EDİN

Yeni uygulamayla birlikte Karadağ'a seyahat planlayan bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının geçerli vizeye sahip olması gerekecek. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat öncesinde pasaport türlerine göre güncel vize ve giriş koşullarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com
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