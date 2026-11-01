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Murillo puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı

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Murillo puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı
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Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, Süper Lig'de 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından puan kaybının sebebini ''Ritmimizi kaybettik. Rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik'' diyerek açıkladı.

Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, Süper Lig'de 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından konuştu. 

''RAHATLADIK, KAYBETTİK''

Skoru aldıktan sonra rahatladıkları için puan kaybettiklerini belirten Murillo, "2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık. Yapmaya devam etmedik. Ritmimizi kaybettik. Rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik." dedi.

''DEPLASMANLARI GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR''

Deplasman maçlarında istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Amir Murillo, "Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Çok üzüntü verici. İçeride iyi oynuyoruz ama deplasmanları geliştirmemiz gerekiyor. Rekabet seviyesinde yukarıda olmak için bu performansları göstermemiz gerek." sözlerini sarf etti. 

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