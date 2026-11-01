Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik Liverpool karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de, İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood’un sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYAMADI

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin Süper Lig’de Göztepe’ye 2-1 mağlup olduğu mücadelede kadroda yer alamamıştı. Dev maç öncesi durumu merak konusu olan oyuncudan olumlu haber geldi.

DEV MAÇA YETİŞİYOR

Sağlık durumu hızla iyiye giden Mason Greenwood’un iyileştiği ve Liverpool maçına hazır olacağı öğrenildi. İngiliz futbolcunun takıma dönüşü, kritik sınav öncesinde teknik heyetin hücum hattındaki elini güçlendirecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 4 Kasım Çarşamba günü evinde Liverpool’u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.