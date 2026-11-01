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Jennifer Lawrence yüz gerdirme operasyonu olduğu iddialarına yanıt verdi: Sadece botoks yaptırdım

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Jennifer Lawrence yüz gerdirme operasyonu olduğu iddialarına yanıt verdi: Sadece botoks yaptırdım
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İkinci doğumunun ardından göğüs dikleştirme ameliyatı geçirdiğini açıklayan Jennifer Lawrence, botoks yaptırdığını dolgu yaptırmadığını, yüz gerdirme ameliyatı geçirip geçirmediği sorusuna ise “Hayır. Ama inanın bana, yaptıracağım!” yanıtını verdi.

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunun doğumunun ardından göğüs dikleştirme ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Güzellik uygulamalarına ilişkin konuşan Lawrence, botoks yaptırdığını ancak dolgu tercih etmediğini de söyledi.

“YÜZ GERDİRME YAPTIRACAĞIM”

The Cut dergisine konuşan 36 yaşındaki oyuncu, ikinci doğumundan sonra vücudunun eskisi gibi olmadığını anlattı. Lawrence, kamera karşısında mimiklerini kullanabilmesi gerektiği için botoksu sınırlı miktarda tercih ettiğini belirtti.

Dolgu yaptırmadığını söyleyen Lawrence’a yüz gerdirme ameliyatı geçirip geçirmediği de soruldu. Oyuncu, “Hayır. Ama inanın bana, yaptıracağım!” yanıtını verdi.

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