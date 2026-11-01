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30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı

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30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı
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Ünlü komedyen Ata Demirer, 30 kilo verme sürecinin perde arkasını anlattı. Zayıflama iğnesi kullanmadığını söyleyen Demirer, ekmek tüketimini azalttığını, spor yaptığını ve insülin direnci için tedavi gördüğünü açıkladı. Ünlü komedyen, yeni yaşam düzeninin ömür boyu süreceğini vurguladı.

  • Ata Demirer, zayıflama iğnesi kullandığı iddiasını reddetti.
  • Demirer, öğlen ve akşam ekmek yemediğini, spor yaptığını ve insülin direncine yönelik tedavi gördüğünü söyledi.
  • Demirer, uyguladığı diyetin geçici değil ömür boyu sürecek bir yaşam değişikliği olduğunu belirtti.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, zayıflama sürecine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı sorulan Demirer, bu iddiayı reddederek, “Yok canım, ne iğnesi? İşim olmaz iğneyle” dedi.

Kilo verme sürecinde beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten ünlü komedyen, “Öğlen ve akşam ekmek yemiyorum. Spor yapıyorum. İnsülin direncine baktırıp, o direnci halledecek tedaviye gidiyorum” ifadelerini kullandı.

“DİYET ÖMÜR BOYU SÜRECEK”

Daha önce kilo alıp verme döngüsü yaşadığını anlatan Demirer, bu kez geçici bir diyet uygulamadığının altını çizdi. Yeni yaşam düzenini sürdürdüğünü belirten komedyen, diyetin ne zaman sona ereceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii tabii, her zaman. O ömür boyu sürecek. Öyle 6 aylığına, 9 aylığına yapılan bir şey değil. O yüzden alıp veriyordum zaten. Yaşantımı değiştirdim, öyle söyleyeyim.”

DAHA ÖNCE DE NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATMIŞTI

Ata Demirer, 2024 yılında katıldığı Empati programında da 30 kilo verdiğini açıklamış, kilo kaybının insülin direnci ve beslenme düzeniyle bağlantılı olduğunu belirtmişti. Demirer, o dönemde düzgün beslenerek ve spor yaparak yaklaşık 2,5 yılda kilo verdiğini söylemişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

sirrı bendede var zayiflamanin ama söylemem ilaçsiz hemde .

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Haber YorumlarıM. Saray:

hadi ya tüh be

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Haber YorumlarıNumin null:

söyle işte sevaba girersin sevap lazım değil mi

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