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Başına kepçe düşen traktör sürücü hayatını kaybetti

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Başına kepçe düşen traktör sürücü hayatını kaybetti
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Konya’nın Emirgazi ilçesinde traktörüyle kasisten geçen Cumali Bayrakçı, traktörün arkasına bağlı kepçenin başına çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Bayrakçı kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Emirgazi’de traktörüyle seyir halindeki bir sürücü, kasisten geçtiği sırada yaşanan kazada hayatını kaybetti.

KASİSTEN GEÇERKEN KEPÇE ÇARPTI

Kale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, Cumali Bayrakçı yönetimindeki traktör kasisten geçti. Bu sırada traktörün arkasına bağlı kepçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü Bayrakçı’nın başına çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Bayrakçı için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Bayrakçı kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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