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Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu

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Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu Haber Videosunu İzle
Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Japonya'nın Tsushima Adası'nda bulunan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında camide ezan okuyan Bilal Erdoğan, müezzinlik yaptı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın ezan okuduğu anlar kameraya yansıdı.

  • İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Japonya'nın Tsushima Adası'ndaki Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
  • Bilal Erdoğan, ziyaret sırasında camide müezzinlik yaparak ezan okudu.
  • Ezan okuduğu anlar kameraya kaydedildi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Japonya ziyareti sırasında Ayasofya Camii'nde ezan okudu. Bilal Erdoğan'ın müezzinlik yaptığı anlar kameraya kaydedildi.

JAPONYA'DAKİ AYASOFYA CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Japonya'nın Tsushima Adası'nda bulunan Ayasofya Camii'ne ziyarette bulundu. Bilal Erdoğan'ın Japonya'daki cami ziyareti sırasında yaşanan bir an ise kameralara yansıdı. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki camide ezan okuyan Bilal Erdoğan, ziyareti sırasında müezzinlik görevini üstlendi.

BİLAL ERDOĞAN CAMİDE EZAN OKUDU

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Tsushima Adası'ndaki Ayasofya Camii'nde bulunduğu sırada ezan okumak için müezzinlik yaptı. Bilal Erdoğan'ın ezan okuduğu anlar kamerayla kaydedildi. Japonya'da gerçekleşen ziyaretten geriye kalan görüntülerde, Bilal Erdoğan'ın camide ezan okuduğu anlar yer aldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'nın camide müezzinlik yapması, ziyaretin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

EZAN OKUDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın Japonya'daki Ayasofya Camii'nde ezan okuduğu görüntüler izleyenlerin ilgisini çekti. Kameraya yansıyan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSait Bakaç:

Maşallahı var her ne kadar karşı cenahtan karşı ses gelsede fark etmez siyasal İslam'ın temsilcisi ezanda okur namazda kıldırır Allah var etsin Bilal Erdoğan'a ayrı bir sevgi besliyorum rakı balık ayvalık yapanlara inat...

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Haber Yorumlarımuzaffer doğan:

mübarek ezanı Gazze de okumanı bekleriz

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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

ALLAH razı olsun..!

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