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Seren Serengil zayıflamak uğruna yaşadığı süreci anlattı: 42 kiloya düştüm

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Seren Serengil zayıflamak uğruna yaşadığı süreci anlattı: 42 kiloya düştüm
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Seren Serengil, zayıflama uğruna geçirdiği ameliyatların ardından 42 kiloya kadar düştüğünü ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle boyunun 3 santimetre kısaldığını anlattı.

Seren Serengil, Ayşe Arman’ın programında kilo verme sürecinde yaşadığı sağlık sorunlarından söz etti. Bir dönem 42 kiloya kadar düştüğünü belirten Serengil, “Kilo benim gerçekten travmam” dedi.

Serengil, önce mide ameliyatı geçirerek kilo verdiğini, çocuk sahibi olabilmek için aldığı hormonların ardından yeniden kilo aldığını anlattı. Bir televizyon programına başlamadan önce tekrar zayıflamak istediğini söyleyen Serengil, kilo alma korkusuyla gastrik bypass ameliyatı geçirdiğini belirtti.

“KEMİKLERİM ERİDİ”

Ayşe Arman’ın uyarıları neden dikkate almadığını sorması üzerine Serengil, “Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm” yanıtını verdi. Ameliyatların ardından yaşadığı sağlık sorunlarını da anlatan Serengil, “Kemiklerim eridi, boyum 3 santim kısaldı, ölüyordum ben” ifadelerini kullandı.

Serengil, safra kesesinin alındığını, bağırsaklarının fazla kesilmesi nedeniyle yemeklerden sonra yarım saat uzanmak zorunda kaldığını da söyledi.

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