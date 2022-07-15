New York Haber, New York Son Dakika Haberleri - Haberler

New York Haberleri
New York haber, New York son dakika haberleri ve gelişmeleri.
20 yıl hapis yattıktan sonra aklanan Muhammed Aziz, 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı
New York Times'tan Ivana Trump'ın ölümüyle ilgili kafa karıştıran yorum: Kaza olarak görünen ölüm
Son dakika! Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın "başka ülkelerde darbe planı" itirafına BM'den tepki
Son dakika haber | Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle "şok yaşadığı" belirtildi
BM, Libya Ulusal Petrol Kurumunun politika konusu yapılmaması çağrısında bulundu
CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma olayında yargılanan eski ajan suçlu bulundu
15 Temmuz etkinlikleri 2022: 15 Temmuz etkinlikleri İstanbul, Ankara hangi etkinlikler var?
BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'daki tahılın sevkiyatındaki çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti
BMGK, Libya'ya uluslararası yaptırımların Kasım 2023'e kadar süreceğini açıkladı
BM'den, Karadeniz'den dünyaya tahıl nakliyatı konusunda Türkiye'nin çabalarına övgü
Son dakika haberleri | Pentagon, bütçe tasarısına ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı için yasal yetki şartı eklendi
BM'nin Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun görev süresi uzatıldı
Oğlunun skandalı sonrası Biden'a bir darbe de seçmenden! Demokratların çoğu 2. dönem için yarışmasını istemiyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek
Son dakika haber: İsrail'in öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesi ABD'ye tepkili (1)
Joe Biden'ın oğlunun telefon verileri internete sızdırıldı, ortaya çıkan fotoğraflar ABD'yi karıştırdı
Ağızdaki gizli tehlike: Diş eti hastalıkları onlarca yıl kana nasıl bakteri salıyor?
New York'ta sağlık yetkilileri, Kovid-19'a karşı kapalı alanlarda maske takılmasını öneriyor
Son dakika haberi: New York'ta silah taşımak isteyenlerin sosyal medya bilgilerini paylaşması gerekecek
Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sandal biyografisi!
Oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Boris Johnson kimdir, nereli? Eski İngiltere başbakanı Boris Johnson istifa etti mi, neden istifa etti? Boris Johnson hayatı!
Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto
4 yıllık evliliğini noktalayan Pelin Batu'dan tek cümlelik yorum: Hayırlı olsun
ABD'de Trump'ın yakın ekibi 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili ifadeye çağrıldı
Rusya'da aylardır tutuklu olan yıldız basketbolcudan yardım çağrısı! ABD Başkanı Biden'a mektup yazdı
Arnavutluk'ta, Tahir Dizdari'nin hayatını ve eserlerini anlatan kitap tanıtıldı
Ümmiye Koçak kimdir? Ümmiye Koçak kaç yaşında, nereli? Ümmiye Koçak biyografisi nedir?
New York'ta kan donduran olay! 29. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya serveti! Kaç yaşında, nereli? Hamdi Ulukaya hayatı!
Kanlı savaşın simgesiydi! ABD, derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor
NYT: İsrail'in İran'daki casusluk faaliyetleri İranlı üst düzey isimlerin işine mal oldu
Rüçhan Çamay kimdir? Rüçhan Çamay kaç yaşında, nereli? Rüçhan Çamay biyografisi nedir?
NEW YORK METRO SALDIRISI! (VİDEO) ABD'de saldırı: ABD New York metrosunda silahlı saldırı! ÇOK SAYIDA YARALI VAR!
Rihanna hamile mi? Rihanna evli mi, ne zaman doğuracak? Rihanna'nın sevgilisi kim? İşte, Rihanna'nın hamilelik fotoğrafları
Domenec Torrent kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı, ekibinde kimler var, boyu kaç, Türkçe biliyor mu? Domenec Torrent'in kariyeri
Ebru Şancı kimdir? TV8 konuğu Ebru Şancı Öztürk kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir?
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