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Emre Belözoğlu, hakeme ateş püskürdü

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Emre Belözoğlu, hakeme ateş püskürdü
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Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi. Haklarının yendiğini ifade eden genç hoca, 'Oyuncularımın hakkını aramam lazım. Bugün hakem çok ama çok kötü maç yönetti. Sınıfta kaldı. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. 1. dakikada, 40. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Adam Arous'un görmediği kırmızı kart. Korner atılıyor, faul veriyor, kimse kaleciye dokunmuyor. Kasımpaşa'ya geçen seneden beri bu hatalar yapılıyor aleyhine'' dedi.

  • Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile 2-2 sona eren maçın hakeminin kötü yönettiğini ve 1. ile 40. dakikalarda verilmeyen kırmızı kartlar olduğunu söyledi.
  • Belözoğlu, Kasımpaşa'nın geçen sezondan beri hakem hataları nedeniyle aleyhine kararlar verildiğini ve Amedspor maçı sonrası 2 puan kaybettiklerini belirtti.
  • Belözoğlu, hakem hataları nedeniyle Kasımpaşa'nın 4-5 puan daha fazlasının olması gerektiğini ifade etti.

Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 2-2 sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

"İYİ KARŞILIK VERDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Emre Belözoğlu, "Kenar - 8 - bek rotasyonunu en iyi yapan, ceza sahasında hızla çoğalan çok rotasyonları olan bir takım. Vincenzo hocaya Avrupa'da da rakip oldum. Burada gayet başarılı işler yapıyor. Buna çok iyi karşılık verdik. Bugün daha iyi oynayan bir Kasımpaşa vardı. Hızlı kaymalara ihtiyacımız vardı, ne zaman bekleri iyi savunduk, o zaman Beşiktaş'ı püskürttük." dedi. 

''BİR TAKIMIN HAKKI BU KADAR YENMEZ''

Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren genç hoca, ''Oyuncularımın hakkını aramam lazım. Bugün hakem çok ama çok kötü maç yönetti. Sınıfta kaldı. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. 1. dakikada, 40. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Adam Arous'un görmediği kırmızı kart. Korner atılıyor, faul veriyor, kimse kaleciye dokunmuyor. Kasımpaşa'ya geçen seneden beri bu hatalar yapılıyor aleyhine." ifadelerini kullandı.

''4-5 PUAN FAZLAMIZ OLMASI LAZIMDI''

"Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Sadece çalışmanın, tekrarların, inanmanın eseriyiz. En büyük pay sahibi oyuncularım'' diyen Emre Belözoğlu, "Üzülmesi gereken taraf biziz. Amedspor maçından sonra hakem faciasıyla 2 puanımız daha gitti. Hakem hatalarına bağlı olarak 4-5 puan daha fazlamız olması lazımdı." açıklamasında bulundu. 

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCamoka99:

konuşma ordan zıpcık kendini fenere yamamaya çalışıyor Kasımpaşa kümeye gider yakında

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Haber YorumlarıHalis demir:

bjk hakemle zor kurtardı emreye hak vermemek mümkün deyil

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Haber YorumlarıCamoka99:

küçük takımlar büyük takımları yenmek için çift motor saldırıyor Kasımpaşa köy takımı

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