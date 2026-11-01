Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybettiği maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcunun yayında yaptığı bir yorum dikkat çekti. İşte detaylar...

  • Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Tivibu Spor'da Fenerbahçe kadrosunun şampiyonluk için yetersiz olduğunu söyledi.
  • Metin, "Ben bu takımı şampiyon yaparım diyorsa, yalan konuşuyordur" sözleriyle Fenerbahçe'ye talip olanları eleştirdi.
  • Metin, sözlerinin yanında oturan Bülent Uygun'a değil, geçmişte başarı elde etmiş kişilere değil, hiçbir şey yapmadan koltuğa talip olanlara yönelik olduğunu belirtti.

Spor yorumcusu Tümer Metin'in Fenerbahçe'nin Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından canlı yayındaki açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Tivibu Spor ekranlarında maçı değerlendiren Metin, sarı-lacivertli ekibin kadro kalitesini eleştirirken dikkatsiz bir ifade kullandı.

''ŞAMPİYON YAPARIM DİYEN YALAN SÖYLER''

Fenerbahçe'nin kadrosunun şampiyonluk için yetersiz olduğunu savunan Tümer Metin, "Her kim ki Fenerbahçe'ye talip olup 'Ben bu takımı şampiyon yaparım' diyorsa, yalan konuşuyordur" şeklinde sert bir çıkışta bulundu.

BÜLENT UYGUN'UN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Tümer Metin'in bu sözleri, daha önce yaptığı açıklamalarda "Biz bu işi yaparız, şampiyonluğa talibiz. Göreve geldiğimizde şampiyonlukta görüşürüz" diyerek Fenerbahçe'yi çalıştırmaya hazır olduğunu belirten teknik direktör Bülent Uygun'u akıllara getirdi. Tümer Metin'in yanında oturan Bülent Uygun'a rağmen böyle bir açıklama yapması üzerine, deneyimli teknik adamın tepkisiz kalarak Tümer Metin'i dinlemeyi sürdürdüğü görüldü. 

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Moderatörün konuyu Bülent Uygun'a getirmesi üzerine tepkisiz kalan tecrübeli teknik adama göndermede bulunan Metin, yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına "Bülent ağabeyin alametifarikası olabilir. Sözlerim ona değil; adam gitti Sivas'ta Şampiyonlar Ligi müziği dinletti, başarısı ortada. Benim lafım sadece dışarıda oturup hiçbir şey yapmadan koltuğa talip olanlara. Geçmişte başarmış insanlara bir sözüm yok." ifadelerini kullandı.    

İlgili Haberler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözlerErsun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilirFenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! 'Belki inanmayacaksınız' diyerek açıkladıKerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldıSinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Jennifer Lawrence yüz gerdirme operasyonu olduğu iddialarına yanıt verdi: Sadece botoks yaptırdım

Oscar’lı oyuncudan estetik iddialarına yanıt: Sadece...
Muslera'dan üst üste can yakan hatalar

Ne yaptın Muslera! Eski halinden eser dahi kalmamış
Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber

Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden kahreden haber
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSalih Yas:

Fener düşmanı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi

Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi
Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat

Hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: Şimdi mi aklına gelmiş?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar

Erdoğan'dan o ülkeye sürpriz ziyaret! Hedef 15 milyar dolar
1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar

1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar
Savaşa rağmen rekor geldi! Bakan Ersoy turizmde 65 milyar dolar beklentisini açıkladı

Savaşa rağmen rekor geldi! Bakan Ersoy yıl sonu beklentisini açıkladı
Başına kepçe düşen traktör sürücü hayatını kaybetti

Başına kepçe düşen traktör sürücü hayatını kaybetti
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında '350 bin dolar' iddiası: Aracına koydu

Oğul Sarıgül'den Özel'i yakacak ek ifade! Babasının adını da verdi