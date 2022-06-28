Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümü 7'den 70'e hepimizi derinden üzdü. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Öğretmen Kemal filmleriyle üç kuşağın kahramanıydı efsane isim. Rol aldığı her karakteri başarıyla canlandırdı. İşte çocukluğumuzun kahramı Cüneyt Arkın'ın filmlerinden unutulmaz kareler.
Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı doktorların tüm müdahalelerine rağmen 85 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Efsane aktörden bizlere de filmlerinden unutulmaz anlar kaldı. İşte o kareler.