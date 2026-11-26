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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen ortak basın toplantısında don soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Gürlek'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ülkemizin bir daha böyle sorunla karşılaşmaması için tüm iç ve dış etkenler gözetilecektir. Çalışmalarımız önleyici tedbirler kapsamında cezai yaptırımları ortaya açıkça koymaktadır.

Toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. 138'i tutukludur, 49 şüpheli hakkında yakalama kararı mevcuttur. 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuştur. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk Lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için adli işbirliği işlemleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır. 550 gerçek kişi hesabı donduruldu. Tutuklama ancak kuvvetli suç şüphesi halinde gerçekleştirilmektedir. Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla gerekenleri yapıyoruz. Devletimiz işinin başındadır, milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Milletimiz adına, hak ve hukuka kasteden kim varsa gerekeni yaparız.

"SORUŞTURMADA ANA OMURGA TAMAMLANDI"

SPK tarafından yapılan suç duyuruları doğrultusunda soruşturma devam edecektir. Soruşturmada ana omurga tamamlandı. Şu an itibarıyla iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız.

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