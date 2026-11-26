Sıcaklık kuzey ve batıda 2-4 derece artacak, Marmara ile iç ve doğuda sis bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve batıda 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacak.
Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13