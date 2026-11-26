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Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

Kaynak: İhlas Haber Ajansı